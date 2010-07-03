В Госдуме прокомментировали возможность сдачи ЕГЭ онлайн

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал возможность сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в режиме онлайн.
"Нужно убрать человека из проверки, чтобы все проверяла машина, но делать это открыто... Не просто в формате онлайн, но в формате прямой видеотрансляции", – сказал Чернышев в беседе с RT.
По его словам, сложность воплощения этой идеи в данный момент заключается в непроработанности процесса сдачи экзамена в таком формате.
"Это нужно делать со следующего года, делать эксперименты, давать возможность альтернативного выбора. Тогда, отрабатывая эти моменты, давая возможность тестовой сдачи, можно будет говорить, что все отработано, и никаких проблем не будет", – отметил он.
Накануне стало известно, что Рособрнадзор планирует разработать систему удаленной сдачи ЕГЭ. Технологию не будут внедрять в ближайшие два года из-за объема факторов, которые необходимо проработать, но рано или поздно возможно разграничение частей экзамена по формату: часть школьники смогут сдать удаленно, часть – выполнят письменно на пункте проведения ЕГЭ.
При этом появление цифрового формата не значит, что в экзаменационные бланки вернут задания с механическим выбором ответа, как подчеркнул Кравцов.
Ранее в организации подготовили проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год. Досрочно можно будет сдавать с 20 марта по 13 апреля, основная волна придется на период с 25 мая по 29 июня. Наконец, дополнительные даты установлены с 7 по 24 сентября.
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