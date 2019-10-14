Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наиболее распространенные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку назвали в Федеральном институте педагогических измерений. По словам экспертов, чаще всего школьники ошибались в личных окончаниях глаголов и суффиксах причастий, пишет "Российская газета".

На втором месте в списке сложных для понимания тем оказалась проверка правописания суффиксов и приставок. Правильные ответы дали лишь 58% выпускников. В топ-3 также вошло написание "н" и "нн". С такими заданиями удалось справиться примерно 65% старшеклассников.

Кроме того, в перечень распространенных ошибок попали неправильное образование сравнительной и превосходной степеней, падежных форм существительных, а также ошибки при выборе падежа при производных предлогах. У многих выпускников, по словам специалистов, были трудности с пунктуационным анализом текста: выполнить это задание на "отлично" сумели только 32% школьников.

Ранее Рособрнадзор дал рекомендации по проведению итогового сочинения. Как напомнили в ведомстве, итоговое сочинение принято проводить в первую среду декабря и февраля, а также в первую рабочую среду мая. При этом школьники, получившие неудовлетворительную оценку, не писавшие сочинение или удаленные с него, смогут выполнить задание повторно 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Выпускников предупредили, что успешное написание сочинения обеспечит им допуск к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право заменить сочинение изложением, отметили в ведомстве.