Песков назвал блестящей идеей провести в Москве выставку трофейной техники

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Выставка трофейной западной техники, которую подбили Вооруженные силы России на передовой, вызовет большой интерес у россиян. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Это блестящая идея, мы должны видеть поверженную технику", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков заявил, что пока не знает, собирается ли посетить выставку на Поклонной горе Владимир Путин. Однако это мероприятие однозначно заслуживает большого внимания, считает представитель Кремля.

Ранее Минобороны России сообщило, что выставка захваченной ВС РФ в зоне СВО трофейной техники, включая БМП Bradley и танки Leopard, откроется на Поклонной горе перед Музеем Победы 1 мая и продлится весь месяц. Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию и другие страны.

