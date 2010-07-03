Греф предложил "убить" экзамены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своем негативном отношении к школьным экзаменам и процессу выставления оценок в целом. Его слова приводит ТАСС.

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, – я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей – убить экзамены", – заявил Греф.

Он добавил, что его "сердце сжималось" каждый раз, когда учитель выбирал, кого из класса спросить на этот раз. По словам банкира, сама организация школьного распорядка "убивает всяческое желание учиться".

"Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать", – подчеркнул глава Сбербанка, отметив при этом, что профессия учителя остается одной из главных.

Ранее в Совете Федерации не поддержали введение пятилетнего моратория на изменения в Едином государственном экзамене. При этом в верхней палате парламента отметили, что менять что-то каждый год – это тоже "ничего хорошего". Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "На данном этапе лучше придерживаться мнения, что любые изменения не должны быть спонтанны", – отметила она. До этого с идеей моратория на пять лет выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.