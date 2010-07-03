В Совфеде отклонили идею о пятилетнем моратории на изменения в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Совете Федерации не поддержали введение пятилетнего моратория на изменения в Едином государственном экзамене. При этом в верхней палате парламента отметили, что менять что-то каждый год – это тоже "ничего хорошего". Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с Агентством "Москва".

Накануне с идеей моратория на пять лет выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

"Уже выстроилась определенная траектория, механизмы ее всем достаточно понятны. Безусловно, еще встречается местами некая недоработка, многое зависит от того, как процесс организовывается на месте. Наверное, на данном этапе лучше придерживаться мнения, что любые изменения не должны быть спонтанны", – сказала Гумерова, отметив, что изменения нужно обсуждать и внедрять с осторожностью.

Со стороны школьников и преподавателей есть запрос на соответствие контрольно-измерительных материалов школьной программе. Этот вопрос необходимо доработать.

Ранее стало известно, что в контрольно-измерительных материалах (КИМ) для ЕГЭ 2020 года изменятся формулировки некоторых заданий. Критерии оценки будут усовершенствованы на основе анализа результатов ЕГЭ этого года и обращений в Рособрнадзор и ФИПИ.

