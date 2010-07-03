Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году

18:05
18:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В контрольных материалах для ЕГЭ 2020 года изменятся формулировки некоторых заданий, а критерии оценки будут усовершенствованы на основе анализа результатов ЕГЭ-2019 и обращений в Рособрнадзор и ФИПИ во время его проведения. Проекты контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года опубликовал Федеральный институт педагогических измерений.
В ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом. Задание 24, которое тестирует знание элементов астрофизики, усложнилось. Теперь вместо выбора двух обязательных правильных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три.
Формулировки заданий 28 и 29 детализировали в экзамене по обществознанию.
В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценки некоторых заданий.
Больше всего изменений внесено в ЕГЭ по китайскому языку. В разделе "Чтение" количество вопросов сократили, а в разделе "Письмо" предлагают написать личное письмо.
Ранее глава Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов оценил внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому предлагается дополнительно присваивать как минимум 11 баллов к результатам ЕГЭ медалистов. Он отметил, что сейчас медали выдаются не за 11 лет отличной учебы, а по итогам двух последних лет, и университеты учитывают медаль, сами решая, сколько баллов за нее дать абитуриенту.
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