Эксперт оценил идею о дополнительных баллах ЕГЭ для медалистов

13:07
13:07
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов прокомментировал внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается дополнительно присваивать не менее 11 баллов (по одному – за каждый год учебы) к результатам Единого государственного экзамена медалистов. Его слова приводит "Российская Газета".
"Современная медаль по факту выдается вовсе не за 11 лет отличной учебы, а по итогам двух последних лет", – отметил Малеванов.
Он подчеркнул, что сейчас все вузы учитывают медаль, но при этом каждое образовательное учреждение само решает, сколько дополнительных баллов за нее дать. Некоторые добавляют 1-3 балла, некоторые – сразу 10, но не больше. Эксперт обратил внимание на то, что нарушение подобного порядка существенно изменит подход к соотношению полномочий вуза по распределению дополнительных баллов, что, в свою очередь, повлечет серьезные поправки в федеральное законодательство.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах России, которые граничат с иностранными государствами. По словам Чернышова, выпускники хотят получить не только качественное высшее образование, но и перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому часто выбирают город с "сильным вузом". Но если повысить привлекательность обучения в приграничных регионах, местные выпускники, вполне вероятно, там же и останутся работать.
За школьную золотую медаль хотят назначать дополнительно 11 баллов при поступлении в ВУЗ
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