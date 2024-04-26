ФАС заявила о необходимости корректировки цен на авиаперевозки

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Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) потребовала от авиакомпаний скорректировать цены на перевозки для обеспечения их доступности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС сообщила, что получает жалобы от граждан на рост стоимости авиабилетов. Анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на некоторых маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования, отметили в ведомстве.

"Служба продолжает контролировать ситуацию на этом рынке", – говорится в сообщении.

Служба направила в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и UTair письма о необходимости представить пояснения по ценовой политике и анализу роста стоимости билетов. Также ведомство потребовало направить в службу коммерческую политику или другой акт, определяющий ценообразование на прошлый и этот годы.

Ранее депутаты ГД попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов. Парламентарии направили соответствующее письмо главе ведомства Максиму Шаскольскому. В нем они привели данные Росстата, согласно которым цена перелета в салоне экономкласса по России в феврале этого года выросла на 42% по сравнению с февралем прошлого года – до 7 244 рублей.

До этого турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. При поиске авиабилетов по указанному маршруту на сайте компании высвечивается сообщение об их отсутствии. Пользователям предлагают вернуться на главную страницу сайта.

