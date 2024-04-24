Turkish Airlines приостановила продажи билетов из России в Мексику

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При поиске авиабилетов по указанному маршруту на сайте компании высвечивается сообщение об их отсутствии. Пользователям предлагают вернуться на главную страницу сайта.

"Однако билеты в Мексику из Стамбула по-прежнему доступны", – говорится в сообщении АТОР.

Пассажиры также могут приобрести билеты через Стамбул на рейсы в другие страны Латинской Америки, в частности в Аргентину. Однако на сайте авиакомпании указывается, что к пассажирам, совершающим перелет в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Панаму, на Кубу и в Бразилию, при посадке на рейсы могут применяться дополнительные проверки.

Российские дипломаты, работающие в посольстве в Турции, ранее заявили, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию.

