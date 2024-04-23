Посольство РФ призвало при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд

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Посольство РФ в Турции заявило, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию. Об этом РИА Новости заявили российские дипломаты.

Россиянам также посоветовали при возникновении подобной ситуации обращаться за помощью в генконсульство РФ в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте stambul@mid.ru.

Кроме того, в посольстве порекомендовали направить письменный запрос в авиакомпанию для получения подтверждения факта отказа в посадке на рейс с указанием причины этого инцидента. При этом россиянин может дополнительно записать разговор с представителями авиакомпании или же сделать фотосъемку.

В сообщении дипломаты уточнили, что иск в суд против авиакомпании должен подаваться по месту жительства заявителя.

"Подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика Turkish Airlines, видимо, не имеет перспектив", – заключили в посольстве РФ.

Ранее стало известно, что в пятерку самых популярных зарубежных направлений предстоящего лета вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

