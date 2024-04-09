Блогер Ансталь рассказала о красивых нетуристических местах Грузии

Фото: depositphotos/volare2004

Церковь Святой Троицы в Гергети, крепость Рабат, каньон Мартвили, пещера Прометей и церковь Столп Кацхи – красивые нетуристические места Грузии, которые посоветовала посетить тревел-блогер Наталья Ансталь. Об этом сообщает News.ru.

Блогер отметила, что церковь Святой Троицы – это небольшой мужской монастырь, который находится на высоте 2 200 метров. Место примечательно живописной природой у подножья горы.

"Церковь Столп Кацхи, которая находится на скале высотой 40 метров, крепость Рабат, каньон Мартвили, водопад Кинчха, там тоже очень красивая природа", – подчеркнула Ансталь.

Эксперт также посоветовала посетить пещеру Прометей. Все храмы и каньоны не сильно популярны у туристов, поэтому они идеально подойдут для спокойного отдыха, заключила Ансталь.

Ранее блогер рассказала о самых красивых местах на Земле. В их список входят Гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы. Она также посоветовала посетить живописный водопад Анхель в Венесуэле, который считается самым высоким в мире.