Эксперт назвала самые популярные направления среди туристов весной

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Распространенными среди туристов весенними направлениями в России станут Сочи, Калининград и Казань. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы и тревел-блогера Наталию Ансталь.

"В принципе, климатические условия этих мест позволяют путешественникам посещать их круглый год", – уточнила она.

Кроме того, Ансталь указала на возможность купить экскурсионный тур по Москве или Санкт-Петербургу. При этом для поездок за границу блогер предложила рассмотреть Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Последняя страна отличается самой комфортной погодой весной, поэтому туда поедет большое количество путешественников.

"Можно посетить побережье Турции, но с учетом того, что море будет еще прохладным. В Египте прекращается сезон ветров и нет изнуряющей жары", – отметила Ансталь.

Также она посоветовала в марте и апреле приглядеться к Таиланду. Однако эксперт предупредила, что в мае в этой стране начинается сезон дождей.

Ранее Ансталь сообщила, что среди самых популярных туристических направлений негативное впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали. По ее словам, несмотря на красивые пейзажи, на некоторых островах очень много мусора. Также туристов могут потревожить напористые торговцы, поделилась эксперт.



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