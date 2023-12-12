Блогер рассказала о самых разочаровывающих направлениях для отдыха

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Среди самых популярных туристических направлений негативное впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турагентства, тревел-блогера Наталию Ансталь.

Ряд направлений для отдыха могут сильно разочаровать туристов. Так, путешественники, отправляясь в Индию, рассказывали о том, что ожидания не совпали с реальностью, поделилась эксперт.

"Города Индии часто называют очень грязными, говорят, что по улицам ходят много попрошаек. Но на самом деле подобное можно увидеть лишь в определенных регионах. Выбирая это направление, турист должен подготовиться, изучить культурные особенности страны, чтобы знать, чего ожидать", – сказала Ансталь.

По ее словам, похожее впечатление может сложиться у тех, кто решил отправиться на Бали. Несмотря на красивые пейзажи, на острове очень много мусора, уточнила блогер. Также туристов могут потревожить напористые торговцы, поделилась Ансталь.

Решившие отправиться в Дубай тоже могут столкнуться с двоякими впечатлениями. Ансталь рассказала, что этот мегаполис был построен в пустыне, он очень развит в плане технологий. Однако, указала блогер, там не так много исторических зданий и достопримечательностей, которые можно посетить.

Еще одно разочаровывающее направление – Париж. Это очень дорогой, но грязный город. Зачастую путешественников отталкивает поведение не очень добродушных местных, заключила Ансталь.

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