Стало известно, в какие страны россияне начали чаще путешествовать осенью

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Этой осенью путешественники из России чаще отдыхали на Кубе и в Японии, количество отельных заказов в обеих странах за год увеличилось в девять раз. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

Помимо этого, туристы стали чаще выбирать Сингапур, гостиницы там начали бронировать в пять раз больше. Популярность Катара выросла в три раза, Южной Кореи – в 2,5 раза, Перу и Вьетнама – в два раза.

В тексте добавили, что по сравнению с осенью прошлого года на 80% вырос спрос на отдых в Малайзии. Более востребованными стали поездки на Филиппины (+67%) и в Черногорию (+66%).

Также в топ-20 направлений, которые стали популярнее в этом году, вошли Азербайджан, Индонезия, ОАЭ, Швейцария, Индия, Таиланд, Шри-Ланка, Румыния, Бразилия, Италия.

Между тем Сочи стал самым популярным внутренним направлением для новогоднего отдыха у москвичей. Причем одинаково хорошо продается и горный, и прибрежный кластер.

При этом большинство туристов из России планируют зимой посетить Москву. Следом идет Санкт-Петербург.

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