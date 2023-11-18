Сочи стал самым популярным внутренним направлением у москвичей на Новый год

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Сочи стал самым популярным внутренним направлением для новогоднего отдыха у москвичей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей туристического рынка.

По их словам, на Сочи приходится более 50% всех уже забронированных новогодних туров по стране. Причем одинаково хорошо продается и горный, и прибрежный кластер.

Второе место заняли экскурсионные поездки по России. Путешественники выбирают от зимнего Сахалина до винных туров по Долине Дона и Краснодарскому краю. На третьем месте – путешествия в Крым. Также интересом пользуются туры в Анапу, Геленджик, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Москва – лидер в списке направлений для внутреннего новогоднего туризма. В ноябре путешественники начали активно бронировать гостиницы на период зимних каникул – только за последние дни спрос вырос сразу в 1,5 раза.

На втором месте по популярности среди россиян разместился Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи.

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники