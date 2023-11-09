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09 ноября, 07:30

Туризм

Москва заняла первое место по популярности для внутреннего новогоднего туризма

Москва заняла первое место по популярности для внутреннего новогоднего туризма

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Москва занимает лидирующую позицию в списке направлений для внутреннего новогоднего туризма. В ноябре путешественники начали активно бронировать гостиницы на период зимних каникул – только за последние дни спрос вырос сразу в полтора раза.

Увидеть Москву, украшенный яркой иллюминацией, для некоторых стало традицией и неотъемлемой частью праздника. На втором месте по популярности среди жителей страны разместился Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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