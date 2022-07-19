Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино

09:08
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о планах по продолжению развития социальной сферы районов Люблино и Марьино.
"В планах на ближайшие годы – продолжение развития социальной сферы районов", – написал он в своем блоге.
По словам мэра Москвы, в 2011 году была начата работа по модернизации Курьяновских очистных сооружений и НПЗ для улучшения экологической ситуации на юго-востоке столицы. Благодаря данной мере первичные отстойники, каналы и прочие сооружения Курьяновских очистных были перекрыты специальными крышками и оборудованы газоочистными установками, а воздействие НПЗ на окружающую среду уменьшилось примерно в 4 раза. При этом власти продолжают мониторить соблюдение предприятиями экологических норм.
Собянин также добавил, что в районе Марьина и Люблина в начале 2023 года будет открыт юго-восточный участок БКЛ, а в настоящее время для их жителей доступны станции МЦД-2 Люблино, Депо, Перерва и Курьяново.
Градоначальник также рассказал о модернизации дорог. Так, в первую очередь был реконструирован перекресток Люблинской улицы и Волгоградского проспекта, который в конце 2000-х являлся одним из самых проблемных. Кроме того, был отремонтирован Братеевский мост и реконструирована Бесединская развязка, благодаря чему стал проще съезд на МКАД.
"Но главные дорожные проекты для Марьина и Люблина еще впереди. Это Юго-Восточная хорда (Московский скоростной диаметр) и Южная рокада с развязкой на МКАД. А также дублер Люблинской улицы от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой", – отметил он.
Столичные власти также провели благоустройство Парка 850-летия Москвы, Дюссельдорфского парка и "Усадьбы Люблино". Среди других благоустроенных объектов мэр назвал Сквер имени А. П. Чехова, Аллею семьи, Сквер имени М. П. Судакова, Люблинский сквер, Пешеходную зону в 12-м микрорайоне, сквер у Солдата Отечества.
В 2022 году планируется благоустройство жилого квартала между улицами Верхние Поля, Краснодарской, Перерва и Марьинский Парк, а также прудов-регуляторов.
Собянин назвал Люблино одним из главных центров московской реновации, где расселению подлежат 152 дома, в которых проживают 29,7 тысячи москвичей. В настоящее время жители 30 пятиэтажек либо переехали, либо находятся в процессе переезда в 9 новостроек.
В районах в рамках модернизации амбулаторного звена выполнена комплексная реконструкция ряда поликлиник. Также открылся детский сад, введены в эксплуатацию новые ФОКи на улицах Белореченской, Марьинский Парк и на Марьинском бульваре. В Парке 850-летия Москвы был реконструирован Гребной павильон, а на Ставропольской улице появился Центр экстремальных видов спорта.
Кроме того, центр госуслуг "Мои документы" открылся в Марьине. А на Люблинской улице начал работу центр московского долголетия.
"Комплексную реконструкцию планируется выполнить в основном здании и филиале № 1 городской поликлиники № 36, филиале № 2 городской поликлиники № 19, филиалах № 2 и № 3 детской городской поликлиники № 150 и филиале № 2 детской городской поликлиники № 148", – подчеркнул мэр столицы.
Также он сообщил он планах по возведению детского сада на 350 мест и школы на 1 150 мест, а на месте бывшего кинотеатра будет построен общественный центр "Экран".
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино.
По его словам, реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. Также в районе продолжается реализация программы реновации, приводятся в порядок социальные учреждения.
Так, в районе удалось решить проблему транспортного коллапса. Раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах.
Благодаря продлению Таганско-Краснопресненской линии метро на три станции удалось более чем вдвое разгрузить "Выхино". Также по ветке запустили более вместительные поезда, а акция "Время ранних" позволила сократить пассажиропоток на "Выхине" в пиковые часы почти на 20%.
Собянин рассказал о создании крупного ТПУ "Печатники" на юго-востоке столицы
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