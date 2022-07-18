Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после реконструкции филиал № 1 детской поликлиники № 42 на улице Голубинской в Ясеневе.

"55-я поликлиника, которую мы реконструировали. Еще сотню поликлиник будем реконструировать. В Ясеневе, кстати, крупнейшая программа – шесть поликлиник под реконструкцию. Мало где в районах такой комплексный подход", – отметил мэр города.

Градоначальник уточнил, что уже отремонтировано 2 поликлиники в районе, в планах – еще 4. По его словам, реконструкция поликлиник заканчивается примерно за 9–10 месяцев.

Уточняется, что в здании филиала № 1 поликлиники в ходе реконструкции были заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, а также обустроен новый фасад и выполнена отделка помещений.

Благодаря реконструкции была возобновлена работа детского бассейна и сохранены кабинеты стоматологического отделения ДСП № 44.

Кроме того, в поликлинике установлено современное медоборудование, которое позволяет проводить суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг, а прилегающая к ней территория благоустроена и озеленена.

Ранее Сергей Собянин оценил ход строительства лечебно-диагностического комплекса при Московском клиническом научном центре имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь, пройти реабилитацию. Благодаря современному оборудованию в комплексе смогут проводить лучевую терапию, которая раннее там не выполнялась.

