Собянин осмотрел строительство лечебного комплекса МКНЦ имени Логинова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин оценил ход строительства лечебно-диагностического комплекса при Московском клиническом научном центре имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года.

"До конца года клиника должна быть сдана, как мы договаривались. Если раньше сдадут, слава богу, но все должно быть сделано качественно, смонтировано, опробовано", – заявил градоначальник в ходе осмотра объекта.

В свою очередь, директор МКНЦ Игорь Хатьков отметил, что к настоящему времени уже завершены отделочные работы, сейчас идет установка сложного медицинского оборудования. Строительная готовность комплекса составляет 87%, первых пациентов он сможет принять уже в 2023 году.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь, пройти реабилитацию. Благодаря современному оборудованию в комплексе смогут проводить лучевую терапию, которая раннее там не выполнялась.

Процесс восстановления пациентов клиники планируется осуществлять по системе Fast-Track, которая занимает в стандартных случаях не более трех дней. Она подразумевает щадящую анестезию, минимально инвазивные способы оперативного лечения и другие методы. Операционные планируется оснастить специальными системами контроля чистоты воздуха, а также системой "Телемедицина".

Для родственников пациентов предусмотрят специальные комнаты для общения с врачами, а также комнаты отдыха. Кроме того, на время лечения они смогут оставаться в комплексе вместе со своими родными.

Также в новом лечебно-диагностическом комплексе разместят лабораторию, рассчитанную на 10 тысяч исследований в сутки, в том числе генетических, направленных на выявление наследственных форм рака.

Ранее в Боткинской больнице после капитального ремонта открылся центр паллиативной помощи. Палаты в обновленном центре оснастили потолочными рельсовыми системами для перемещения больных, установили многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, а также телевизоры, системы вызова персонала и специальные санузлы.

