Обновленный центр паллиативной помощи открылся в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Паллиативный центр клинической больницы имени Боткина открылся после капитального ремонта. Его широкие лечебные возможности позволяют оказывать любую медицинскую помощь по современным стандартам, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Служба помощи этой категории пациентов в городе сейчас активно развивается: только за последние полгода мы открыли после ремонта еще два центра, где обеспечены комфортные условия пребывания и все возможности ухода за пациентами. Теперь такая помощь доступна и в Боткинской больнице. В этом году планируем открыть после капитального ремонта еще два паллиативных центра", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Палаты в обновленном центре оснастили потолочными рельсовыми системами для перемещения больных, установили многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, а также телевизоры, системы вызова персонала и специальные санузлы.
Для общения пациентов с близкими организовали отдельное пространство. При этом во всех помещениях создана безбарьерная среда. Также специалисты провели частичную перепланировку, обновили коммуникации и изменили функциональное назначение некоторых пространств.
Паллиативная помощь для взрослых в стационарных условиях организована на базе Центра паллиативной помощи, восьми филиалов-хосписов и 12 многопрофильных больниц. Дети могут получить помощь в трех стационарах и детском хосписе "Дом с маяком".
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении 63,5 миллиона рублей больнице святителя Алексия Митрополита Московского Русской православной церкви. Средства предназначены для финансирования оказания паллиативной медицинской помощи.
В Москве особое внимание уделяют паллиативной помощи
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