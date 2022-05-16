Обновленный центр паллиативной помощи открылся в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Паллиативный центр клинической больницы имени Боткина открылся после капитального ремонта. Его широкие лечебные возможности позволяют оказывать любую медицинскую помощь по современным стандартам, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Служба помощи этой категории пациентов в городе сейчас активно развивается: только за последние полгода мы открыли после ремонта еще два центра, где обеспечены комфортные условия пребывания и все возможности ухода за пациентами. Теперь такая помощь доступна и в Боткинской больнице. В этом году планируем открыть после капитального ремонта еще два паллиативных центра", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Палаты в обновленном центре оснастили потолочными рельсовыми системами для перемещения больных, установили многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, а также телевизоры, системы вызова персонала и специальные санузлы.

Для общения пациентов с близкими организовали отдельное пространство. При этом во всех помещениях создана безбарьерная среда. Также специалисты провели частичную перепланировку, обновили коммуникации и изменили функциональное назначение некоторых пространств.

Паллиативная помощь для взрослых в стационарных условиях организована на базе Центра паллиативной помощи, восьми филиалов-хосписов и 12 многопрофильных больниц. Дети могут получить помощь в трех стационарах и детском хосписе "Дом с маяком".

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении 63,5 миллиона рублей больнице святителя Алексия Митрополита Московского Русской православной церкви. Средства предназначены для финансирования оказания паллиативной медицинской помощи.

