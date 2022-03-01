Собянин выделил 63,5 млн руб больнице святителя Алексия Митрополита Московского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин подписал постановление о выделении 63,5 миллиона рублей больнице святителя Алексия Митрополита Московского Русской православной церкви.

"Средства предназначены для финансирования оказания паллиативной медицинской помощи гражданам, имеющим место жительства в Москве, в объеме девяти тысяч койко-дней", – рассказали в правительстве Москвы.

Паллиативная помощь для взрослых в стационарных условиях организована на базе Центра паллиативной помощи, восьми филиалов-хосписов и 11 многопрофильных больниц. Там развернута 931 койка. Дети могут получить помощь в трех стационарах и детском хосписе "Дом с маяком".

В прошлом году паллиативную помощь получили 14 316 взрослых пациентов и 419 детей.

Накануне Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине.

