Собянин выделил 63,5 млн руб больнице святителя Алексия Митрополита Московского

17:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин подписал постановление о выделении 63,5 миллиона рублей больнице святителя Алексия Митрополита Московского Русской православной церкви.
"Средства предназначены для финансирования оказания паллиативной медицинской помощи гражданам, имеющим место жительства в Москве, в объеме девяти тысяч койко-дней", – рассказали в правительстве Москвы.
Паллиативная помощь для взрослых в стационарных условиях организована на базе Центра паллиативной помощи, восьми филиалов-хосписов и 11 многопрофильных больниц. Там развернута 931 койка. Дети могут получить помощь в трех стационарах и детском хосписе "Дом с маяком".
В прошлом году паллиативную помощь получили 14 316 взрослых пациентов и 419 детей.
Накануне Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине.
Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники в разных районах Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: