Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники в разных районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине.

"По сути, на месте старой поликлиники появилось абсолютно новое здание, с новой планировкой, с новой мебелью, оборудованием, инструментами. Я очень надеюсь, что вам будет комфортно работать", – подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что программа реконструкции поликлиник продолжается. На реконструкции одновременно находятся 50 зданий. По словам мэра, планируется провести работы в 200 поликлиниках, при этом половину выполнят в текущем году.

"В 2023 году большинство из этой программы должно быть реализовано. Это уже будет касаться половины москвичей. Но и про остальные поликлиники тоже забывать не будем", – сказал Собянин.

Он отметил, что реконструкция поликлиник стала частью программы "Мой район". По каждому району составлены планы работ, в том числе по благоустройству скверов, парков и развитию транспорта. Так, в Нагорном районе откроется станция метро в составе Большой кольцевой линии.

"Вводим новые культурные центры – "Ангару" запустили. Москворецкий рынок, большой, был реконструирован, и целый ряд других объектов, включая поликлинику. Здесь рядом старая взрослая поликлиника, которая будет отремонтирована", – добавил Собянин.

Кроме того, он отметил, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют вернуться к плановой помощи. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице пришла в норму.

Реконструкция филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 была начата в 2020 году. Здание было полностью перестроено. Специалисты обустроили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнили отделку помещений.

В поликлинику поставят более 1,2 тысячи единиц медицинского оборудования, мебели, инструментов и инвентаря. Врачи смогут проводить суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг. Для детей с симптомами инфекции создали отдельный вход.

В следующем году власти Москвы планируют реконструировать более 100 поликлиник, в том числе завершить работы в порядка 65 зданий. Также будут разработаны планы по проведению работ в 68 поликлиниках в 2022 и 2023 годах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о процедуре ввода в эксплуатацию детской поликлиники в столичном районе Кунцево. В здании на данный момент идет отделка фасадов. Визуально учреждение оформлено в едином городском стандарте.

