Более 16 млн электронных рецептов с QR-кодом выписали в Москве за год

08:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 16 миллионов электронных рецептов с QR-кодом выписали в столичных поликлиниках за год, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.
"Электронные рецепты с QR-кодом – это удобное для пациентов решение. Теперь нет риска потерять или забыть рецепт, как и нет необходимости носить его с собой. Цифровой код можно просто показать фармацевту в аптеке на экране смартфона. Практика использования таких рецептов стала в Москве уже привычной", – приводится сообщение пресс-службы на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что электронные рецепты выписывали и на льготные лекарства. При этом с недавнего времени льготные препараты по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек.
"Благодаря электронным рецептам с QR-кодом врачу больше не требуется распечатывать бланк. Он подписывает рецепт квалифицированной электронной подписью. Горожанам больше не нужно носить с собой бумажные рецепты – достаточно предъявить сотруднику аптеки сформированный в системе ЕМИАС код", – говорится в сообщении.
Вместо электронного рецепта пациенты могут предъявить в аптечных пунктах при городских поликлиниках полис ОМС или распечатать цифровой код в информационном киоске.
Посмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты можно в электронной медкарте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты".
Ранее пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам коммерческими аптеками одобрил Сергей Собянин. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан. В частности, они смогут получать препараты конкретной торговой марки с доплатой разницы в цене.
Коммерческие аптеки Москвы могут присоединиться к проекту по выдаче льготных лекарств
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