Россиянам объяснили, в каком случае государство вернет деньги за лекарства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юрист GP Litigation Линда Куркулите назвала условия, необходимые для получения налогового вычета при покупке лекарств.
Речь идет о препаратах, назначенных по рецепту врача или приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, несовершеннолетних детей и родителей.
Эксперт напомнила, что максимальная сумма социального вычета за один налоговый период составляет 120 тысяч рублей, а воспользоваться правом на его получение можно не позднее трех лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства.
"Кроме этого, воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды)", – приводит слова Куркулите агентство "Прайм".
Юрист добавила, что при оформлении вычета необходимо предоставить в налоговый орган не только чек из аптеки, но и заверенный личной печатью врача и медицинской организации рецепт, а также документы, подтверждающие брак с супругой или супругом, родство с родителями или детьми.
Кроме того, подчеркнула Куркулите, если льготное лекарство предоставлялось полностью бесплатно, вычет получить не удастся.
В августе правительство РФ продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, это позволит снизить риск повторных инфарктов.
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