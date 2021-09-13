Верховный суд разъяснил правила компенсации за покупку лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Верховном суде РФ рассказали, что государство обязано возмещать расходы на покупку лекарств, которые должны предоставлять бесплатно. Это право продолжает действовать и в случае смерти пациента, сообщает РИА Новости.



С проблемой компенсации расходов на покупку бесплатных лекарств столкнулась жительница Волгоградской области. Ее муж страдал тяжелой онкологией и был признан инвалидом II группы. Лекарства ему должны были предоставить бесплатно. Однако комитет здравоохранения отложил покупку препарата до получения дополнительного финансирования, поэтому семья купила лекарство самостоятельно. Когда мужчина скончался, его вдова обратилась в суд с иском о компенсации расходов.

В ведомстве женщине отказали, заявив, что право на возмещение затрат на лечение не передается по наследству. По итогу женщина обратилась в ВС РФ. Там отметили, что обеспечение реализации прав граждан в сфере охраны здоровья является одним из принципов законодательства.

"В числе таких гарантий – бесплатное обеспечение лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, за счет соответствующих бюджетных средств в соответствии со стандартами медицинской помощи лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врачей вне зависимости от наименования и стоимости препарата. Если же это право не было реализовано человеком при жизни, то убытки необходимо взыскать в пользу наследников", – напомнили в ВС РФ.

Верховный суд обязал комитет здравоохранения Волгоградской области выплатить вдове и сыну умершего свыше 400 000 рублей.

Ранее правительство РФ продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволит снизить риск повторных инфарктов.