В РФ увеличили срок получения бесплатных лекарств для людей с заболеваниями сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российское правительство продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания", – отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что лечение снижает риск повторных инфарктов и других обострений, а решение, которое было принято правительством, поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать прием лекарств.
По его словам, в настоящее время более 500 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении.
"Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений", – подчеркнул премьер.
Ранее Владимир Путин заявил, что для пожилых граждан и людей с инвалидностью должно быть обеспечено безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы они получали соцподдержку без проволочек. Он добавил, что пожилые и инвалиды должны получать положенные им компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации.
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