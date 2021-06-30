Путин поручил обеспечивать инвалидов по зрению дисплеями Брайля

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Владимир Путин дал поручение внести дисплей Брайля в перечень технических средств, которыми должны обеспечивать инвалидов по зрению.
"Уверен, что члены правительства меня слышат, Татьяна Алексеевна (Голикова – Прим. ред.) и министр здравоохранения (Михаил Мурашко – Прим. ред.), я прошу внести дисплей Брайля в список средств реабилитации", – сказал президент в ходе прямой линии.
По словам Путина, в настоящее время в России внедряется механизм бесконтактного обращения средств реабилитации.
"Для того чтобы люди могли не только выбрать самостоятельно тот или иной прибор, аппарат, средство реабилитации, но и получить оплату через казначейство", – пояснил он.
Ранее Путин заявил, что для пожилых граждан и людей с инвалидностью должно быть обеспечено безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы они получали соцподдержку без проволочек. Он добавил, что пожилые и инвалиды должны получать положенные им компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации.
Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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