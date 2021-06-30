Прямая линия с Путиным подверглась хакерским атакам

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Прямую линию с Владимиром Путиным атакуют хакеры, заявила ведущая программы Екатерина Березовская.

Она уточнила, что на системы эфира производятся DDoS-атаки.

"Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки", – высказалась Березовская.

В ходе прямой линии организаторы не смогли наладить связь с жительницей Кузбасса, которая намеревалась рассказать о проблемах с ремонтом в детском садике-школе.

"Шутите? Серьезно?" – отреагировал Путин, добавив, что, оказывается, существуют кузбасские хакеры.

Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним подготавливались к эфиру и работали со всеми вопросами.

Владимир Путин в начале прямой линии сообщил, что российские власти постараются сделать так, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным.