Путин провел совещание по подготовке к прямой линии – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии с гражданами. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании присутствовали представители руководства администрации президента, заместители председателя правительства, а также министр финансов Антон Силуанов.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия пройдет в этом году без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие смогут в том числе в специальном приложении. С российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовятся и работают со всеми вопросами.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Ранее Песков отметил, что в этом году прямую линию с Владимиром Путиным не стали переносить, поскольку появились способы провести ее безопасно в условиях пандемии.

