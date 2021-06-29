Песков объяснил, почему прямую линию с Путиным не стали переносить в этом году

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В этом году прямую линию с Владимиром Путиным не стали переносить, поскольку появились способы провести ее безопасно в условиях пандемии, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он привел в пример приложение для смартфонов, которое позволяет россиянам самостоятельно выбрать формат, в котором они зададут свой вопрос. Кроме того, новые технологии, по его словам, минимизируют риски, связанные с распространением коронавируса, так как гражданам не нужно никуда ходить, чтобы задать вопрос, а съемочным группам нет нужды куда-то ехать.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году мероприятие пройдет без аудитории в студии. С российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним готовятся и работают со всеми вопросами. В ходе него президент в режиме телемоста ответит на наиболее актуальные вопросы граждан России.

