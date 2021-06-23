Площадку для включений к прямой линии Путина готовят в ЦМТ в Москве

Фото: kremlin.ru
Площадку для включений к прямой линии с президентом РФ готовят в Центре международной торговли в Москве. Кадры подготовки помещения показал телеканал "Россия 24".
За неделю до мероприятия в ЦМТ начался монтаж необходимого оборудования. Туда уже привезли необходимые световые приборы и более километра проводов.
По словам работающих там специалистов, столь ранние приготовления объясняются необходимостью провести много репетиций и отладить оборудование, поскольку все будет идти в режиме онлайн.
Помимо этого, в Центре работают редакторы, которые обрабатывают собранные волонтерами в call-центрах вопросы к прямой линии. Уже определились самые активные по числу вопросов регионы – сейчас это Иркутская и Московская области, а также Краснодарский край.
Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Прямая линия пройдет в этом году без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие смогут в том числе в специальном приложении. С российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовятся и работают со всеми вопросами.
Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.
Самой продолжительной остается прямая линия 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 47 минут. В 2019 году прямая линия продолжалась 4 часа 8 минут.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня
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