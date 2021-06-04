В Кремле заявили, что график Путина возвращается в прежний режим

Фото: kremlin.ru

Рабочий график Владимира Путина постепенно возвращается в прежний очный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, этот процесс идет плавно, ведь пандемия COVID-19 еще не ушла.

"Он (Путин. – Прим. ред.) уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Он также добавил, что в настоящее время глава государства соблюдает некоторые ограничения.

Ранее Песков заявил, что Путин в 2021 году планирует провести традиционную прямую линию с гражданами. По его словам, в настоящее время власти готовятся к этому мероприятию.