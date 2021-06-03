Песков оценил вероятность возвращения к работе послов РФ и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность того, что после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве, посол РФ в Штатах Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, а посол США Джон Салливан вернется в Москву. Об этом сообщает газета "Известия".

"Может быть, а может и не быть", – сказал представитель Кремля.

Издание отмечает, что, по данным информированного источника, наиболее вероятным позитивным исходом встречи президентов России и США 16 июня в Женеве может стать возвращение послов с консультаций в столицах.

Собеседник агентства отметил, что так страны продемонстрируют настроенность на диалог.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.