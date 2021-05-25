Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Фото: kremlin.ru

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Отмечается, что детали встречи Путина и Байдена, включая время переговоров, еще предстоит согласовать.

Как ранее сообщалось, встреча придется на конец первой зарубежной поездки Байдена. В середине июня американский лидер будет участвовать в саммитах G7 и НАТО в Европе.

Путин и Байден провели телефонный разговор 13 апреля 2021 года. В ходе переговоров стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом Путина с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.