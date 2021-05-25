Встреча Путина и Байдена состоится 15–16 июня в Женеве – СМИ

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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 15–16 июня в Женеве. Такую информацию предоставил телеканал CNN.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня", – заявили в сюжете.

Как уточняется, встреча придется на конец первой зарубежной поездки Байдена. В середине июня американский лидер будет участвовать в саммитах G7 и НАТО в Европе.

Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 13 апреля 2021 года. В ходе переговоров стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.