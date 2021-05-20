Лавров ответил шуткой о таможне на вопрос о саммите Путина и Байдена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме отреагировал на вопрос о возможном саммите президентов РФ и Соединенных Штатов. Министра иностранных дел спросили его, согласилась ли Москва на встречу лидеров двух стран.

"Мы же не таможня, чтобы давать добро", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Точное место встречи лидеров станет известно после переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Отмечается, что переговоры между представителями государств могут поспособствовать развитию двусторонних отношений.