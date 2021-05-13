Стало известно о формате будущей встречи Путина и Байдена

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О формате будущей встречи Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в случае соглашения сторон на переговоры рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля заявил, что пока нет никаких договоренностей относительно данной встречи. Сейчас эту тему обсуждают и анализируют.

"Встреча будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", – объяснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.