Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи президентов РФ и США

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Лавров и Блинкен также обсудили график других контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.

13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.