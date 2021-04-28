В США анонсировали "откровенный разговор" с Россией

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США проведут "откровенный разговор" с Россией о ее ответных мерах на американские санкции.

Как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, беседа состоится в ближайшее время.

"Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее намерения РФ", – приводит слова представителя РИА Новости.

Вашингтон не настроен на эскалацию, но хочет показать Москве, "какую именно деятельность не хотят терпеть".

Представитель администрации США добавил, что в целом там демонстрируют "долговременный" подход к России.

"Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", – сказал он.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры. Ведомство также объявило, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.