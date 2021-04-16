РФ обнародовала ответные меры на новые санкции США

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В министерстве иностранных дел заявили, что РФ ответит на каждую волну санкций со стороны США. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте ведомства.
Было принято решение выслать сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов. Восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США на бессрочной основе закроют въезд в Россию.
Такие меры коснутся и дипломатов из Польши в ответ на требование Варшавы выслать трех российских дипломатов.
Также Москва примет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ.
В МИД заявили о намерении ограничить практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Теперь выдача виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год.
"В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши", – указано в сообщении МИД.
Это означает прекращение деятельности американских фондов и НПО на территории РФ.
Недавние призывы американского лидера Джо Байдена к воздержанию от эскалации в МИД назвали лицемерными.
"Данные шаги – лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят и не ценят ту сдержанность, которую мы проявляли, несмотря на высокий градус напряженности, целенаправленно нагнетавшийся еще со времен президентства Барака Обамы", – подчеркнули в ведомстве.
Также в МИД сообщили, что предложение США о саммите по климату ранее было воспринято позитивно, а сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.
Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Также Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США.
США получили ответ на антироссийские санкции
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