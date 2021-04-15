Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

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Три российских дипломата из посольства в Варшаве объявлены персонами нон грата на территории Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

"15 апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве", – говорится в заявлении польского МИД.

Там пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.

Ранее сообщалось, что российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши в связи с введением новых санкций США в отношении России. По данным СМИ, вызов российского посла также был связан с ситуацией на границе Украины.