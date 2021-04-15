Российских послов вызвали в МИД Британии и Польши

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Министерства иностранных дел Великобритании и Польши вызвали российских послов.
Во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства объяснили, что вызвали на беседу посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с наращиванием Вооруженных сил РФ на границе с Украиной, а также для уточнения информации о кибератаках, которые якобы организовала Москва.
"Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма", – приводит ТАСС сообщение британского МИД.
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев, в свою очередь, был вызван в МИД Польши в связи с введением новых санкций США в отношении России. Официальный представитель российской дипмиссии в республике Владимир Александров подтвердил, что Андреев действительно был вызван на беседу, но не уточнил причины такого решения польской стороны.
Агентство РАР со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что вызов российского посла в Польше связан с ситуацией на границе Украины и новыми американскими санкциями.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ.
Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний. Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.
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