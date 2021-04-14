Глава ЦРУ оценил вероятность вторжения России на территорию Украины

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Концентрирование Вооруженных сил РФ на границе с Украиной создает возможность для ограниченного вторжения России на ее территорию, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что усвоил за годы работы послом в Москве с 2005 по 2008 год, что российское руководство не стоит недооценивать.
"Военное строительство России в Крыму и вдоль границы Донбасса вызывает серьезную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и наши союзники", – заявил Бернс в ходе слушаний по разведке в конгрессе США.
Он отметил, что за последнее время провел ряд бесед с американскими союзниками совместно с главой Нацразведки Эврил Хейнс, в ходе которых был произведен обмен информацией по данной ситуации.
"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности (концентрацией российских сил. – Прим. ред.)", – сказал Бернс.
Ранее американское разведывательное сообщество представило доклад по оценке глобальных угроз, в котором оценило возможность прямого вооруженного конфликта между Россией и США. По их данным, Москва не заинтересована в прямом военном столкновении с Соединенными Штатами, однако она намерена искать пути для прагматического сотрудничества на собственных условиях.
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