Разведка США оценила вероятность военного конфликта с Россией

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Москва не заинтересована в прямом военном столкновении с Соединенными Штатами, она намерена искать пути для прагматического сотрудничества на собственных условиях, следует из ежегодного доклада американского разведывательного сообщества по оценке глобальных угроз.

"Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях, и, по нашим оценкам, Россия не хочет прямого конфликта с силами США", – приводит выдержку из документа РИА Новости.

Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда никому не угрожала, при этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов. Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не стремилась довести отношения с США до ручки.