В Кремле заявили, что Россия не позволит США угрожать себе

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Россия никогда никому не угрожала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.

Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не стремилась довести отношения с США "до ручки".

"Мы никогда не представляли и не представляем для кого-либо угрозу. Но, конечно же, мы никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы", – заявил Песков, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь заявил, что российские военные у границ Украины будут находиться столько, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий.

Сообщалось, что в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.

В Кремле позднее оценили подобные заявления. По словам Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.

