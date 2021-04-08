В Кремле заявили, что Россия не позволит США угрожать себе

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Россия никогда никому не угрожала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.
Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не стремилась довести отношения с США "до ручки".
"Мы никогда не представляли и не представляем для кого-либо угрозу. Но, конечно же, мы никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы", – заявил Песков, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь заявил, что российские военные у границ Украины будут находиться столько, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий.
Сообщалось, что в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.
В Кремле позднее оценили подобные заявления. По словам Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.
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