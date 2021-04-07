Песков рассказал, как долго будут находиться военные РФ у границ Украины

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, как долго будут находиться российские военные у границ Украины. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, РФ никому не угрожала и не угрожает. Кроме того, военные находятся на территории России там, где это необходимо.
"Будут они там находиться так долго, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий", – уточнил представитель Кремля.
Ранее в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.
По словам представителя Госдепартамента, действия РФ, в том числе "наращивание сил" у границы с Украиной, в США считают эскалацией ситуации со стороны Москвы.
В Кремле позднее оценили подобные заявления. По словам Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.
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