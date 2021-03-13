В ГД оценили возможность участия США в переговорах по Донбассу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Об этом сообщает RT.
Ранее Кравчук сказал, что Украина осуществляет консультации о привлечении Соединенных Штатов к участию в переговорах. "То, что Кравчук хочет привлечь американцев к внутриукраинскому гражданскому конфликту, – это лишь его личная инициатива", – объяснил депутат Госдумы.
По словам Бальбека, глава делегации планирует стать миротворцем международного уровня, а громкие заявления связаны с нежеланием Киева выполнять Минские соглашения.
Как считает депутат ГД, сейчас у США "не самый лучший имидж для участника переговоров". "Будут ли американцы вести переговоры – вопрос сомнительный", – обращает внимание Бальбек.
Ранее Кравчук говорил, что РФ могут грозить "радикальные шаги" со стороны Украины по вопросу Донбасса. Политик призвал Россию признать себя стороной конфликта в Донбассе.
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