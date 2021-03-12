Встречу лидеров стран – участниц "нормандского формата" планируют на апрель – Кравчук

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Встреча лидеров стран – участниц "нормандского формата", где обсудят урегулирование конфликта в Донбассе, может пройти в апреле. В настоящий момент точной даты переговоров нет, приводит РИА Новости заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.

В составе "нормандской четверки" – группа руководителей России, Германии, Украины и Франции.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников", – уточнил Кравчук. По его словам, сейчас вопрос, связанный со встречей, решается. Он обратил внимание, что точного понимания по срокам и встрече еще нет.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в данном формате.

Ранее в Киеве назвали главную ошибку России по Донбассу. Алексей Резников подчеркнул, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны РФ.