В Кремле оценили слова Зеленского о встрече по Донбассу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва не получала никаких предложений о встрече в "нормандском формате", контакты Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский ранее заявил, что, если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность лично встретиться с каждым лидером.
"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов – каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что никакого дискретного нового плана, который "на столе лежит", тоже нет.
"Никакого плана мы не видели", – добавил он.
Также Песков заявил, что контакты между российским и украинским лидером не запланированы.
"При необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы. Но в планах таких контактов нет", – заключил пресс-секретарь.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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