Захарова ответила на угрозу "Азова" ввести бойцов в Донбасс

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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.

По словам дипломата, высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении Минских соглашений, передает газета "Аргументы и факты".

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей", – говорится в Twitter МИД.

Ранее Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если решение о разводе сил в регионе будет принято.

7 октября в соответствии с Минскими договоренностями в Донбассе должен был начаться отвод войск Украины и ополченцев. Однако разведение не состоялось из-за обстрелов радикалов.

Против бойцов "Азова" в РФ возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

18 октября 40 парламентариев США обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский добровольческий батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.

Конгрессмены указали, что нападение на немецкую синагогу, расстрел в мечети в новозеландском Крайстчерче и стрельба в американском штате Техас связаны с ультраправыми экстремистами.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала неуправляемые националистические группировки настоящими врагами Украины.