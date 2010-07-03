Захарова ответила на угрозу "Азова" ввести бойцов в Донбасс

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
По словам дипломата, высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении Минских соглашений, передает газета "Аргументы и факты".
"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей", – говорится в Twitter МИД.
Ранее Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если решение о разводе сил в регионе будет принято.
7 октября в соответствии с Минскими договоренностями в Донбассе должен был начаться отвод войск Украины и ополченцев. Однако разведение не состоялось из-за обстрелов радикалов.
Против бойцов "Азова" в РФ возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
18 октября 40 парламентариев США обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский добровольческий батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.
Конгрессмены указали, что нападение на немецкую синагогу, расстрел в мечети в новозеландском Крайстчерче и стрельба в американском штате Техас связаны с ультраправыми экстремистами.
Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала неуправляемые националистические группировки настоящими врагами Украины.
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